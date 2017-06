Saída de dólares supera entrada em US$ 5,2 bilhões nos dados parciais de junho

O Banco Central (BC) registrou a saída de US$ 5,279 bilhões do país este mês até a última sexta-feira (23). Em todo o mês de junho de 2016, o país acusou a saída líquida (descontada a entrada) de US$ 3,560 bilhões.

O resultado negativo, com saída superior à entrada de dólares, veio do segmento financeiro, com déficit de US$ 8,564 bilhões. O segmento comercial anotou saldo positivo de US$ 3,285 bilhões no período.

A forte saída de dólares do país ocorre em meio ao agravamento da crise política, gerada após a divulgação da delação premiada empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, no dia 17 de maio. Entretanto, o chefe-adjunto do Departamento Econômico do BC, Fernando Rocha, disse não ter informações para relacionar esse volume de saída de dólares com o atual momento político.