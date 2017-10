Segurança no emprego é maior para campo-grandenses em 2017

O consumidores campo-grandenses estão mais confiantes em relação à situação atual do emprego. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). De acordo com o levantamento 33,7% dos consumidores disseram que se sentem mais seguros este ano, em relação ao mês de outubro de 2016.

Em comparação ao ano passado, a intenção de consumo dos campo-grandenses também aumentou. Em outubro de 2016 a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) registrou 74,9 pontos, em 2017 o índice foi de com 80,3 pontos. Já em comparação com o mês de setembro, a pesquisa apontou leve crescimento. Em setembro foram registrados 80 pontos.

O indicador que apresentou maior índice foi o da renda atual (4,7%), seguido pelo empego atual (2,6%). O menor índice foi registrado pela intenção de compra de bens duráveis (- 3,7%), seguido pela perspectiva profissional (- 3,3%).

“Continuamos percebendo um crescimento pequeno, porém constante, na intenção de consumo das famílias e isso é muito significativo, principalmente com as festas de fim de ano se aproximando”, afirma o presidente do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.

ICF

A pesquisa Intenção de Consumo das Famílias é um indicador antecedente que tem como objetivo antecipar o potencial das vendas do comércio. O indicador mede com precisão a avaliação que os consumidores fazem dos aspectos importantes da situação de vida de suas famílias, tais como capacidade de consumo atual e de curto prazo, nível de renda doméstico, condições de crédito, segurança no emprego e qualidade de consumo, presente e futuro.