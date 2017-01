Setor de serviços continuou com indicadores negativos em novembro de 2016

O setor de serviços apresentou desempenho negativo maior que a média nacional no mês de novembro. Segundo a Pesquisa Conjuntural do Serviço do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF MS), a queda na receita nominal de MS foi de -3,7% enquanto que a do Brasil foi de 0,1%. Transportes, serviços auxiliares dos transportes foram os que mais contribuíram para o fraco desempenho ( - 6,4%).

“Os números negativos para o setor de serviços perdurou durante praticamente todo o ano de 2016, é chegado o momento de reavaliar o cenário, de encontrar pontos falhos e fazer com 2017 seja melhor”, explica o presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo. Os números continuam a tendência de queda registrada no mês de outubro.