Setor de serviços de MS registra queda de 10% em dezembro

Em dezembro de 2016 o desempenho do setor de serviços de Mato Grosso do Sul teve queda de -10%, é o que aponta a Pesquisa Conjuntural do Serviço de Mato Grosso do Sul, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS). O número é bem maior do registrado em âmbito nacional, que também foi negativo (-1,5%).

O setor de serviços de informação e comunicação apresentou a maior queda (-12,5%), seguido pelo de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correios (-10,7). Um dos destaques positivos foi o setor do turismo, com crescimento de 6,7%, seguido pelos serviços prestados à família, onde se inclui, por exemplo, alimentação fora de casa, com aumento de 6,2%.

A variação do estoque de emprego de serviços também foi negativa em dezembro de 2016, registrando mais demissões do que contratações. O Estado registrou queda de -1,54%, o maior índice de toda a região Centro-Oeste.

O objetivo da pesquisa é acompanhar o comportamento conjuntural dos principais segmentos dos serviços no Estado, usando como base a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. A pesquisa calcula indicadores de evolução da receita nominal das empresas formalizadas do setor.