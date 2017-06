Setor de serviços é principal gerador de empregos em MS

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), analisados pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio-MS (IPF-MS), o setor de serviços tem se mostrado como o principal gerador de empregos do Estado, responsável por 34% desses empregos, no acumulado do ano.

Mato Grosso do Sul registrou aumento na geração de empregos nos setores do comércio e serviços no mês de abril deste ano. O resultado mais significativo foi o de serviços, que registrou o saldo positivo para o emprego, ou seja, mais admissões que demissões, pela quarta vez consecutiva, com 501 empregos. Foram 6.404 admissões contra 5.903 demissões. No ano, o resultado positivo já acumula 2.129 empregos.

Os municípios que mais geraram emprego no setor foram Campo Grande, com um saldo positivo de 136 empregos, seguida por Dourados, 132 empregos, Paranaíba (44), Três Lagoas (36), Corumbá (32), Ponta Porã (32) e Rio Brilhante, 23 empregos.

Em abril, o setor do comércio demonstrou sinais de recuperação ao registrar um discreto índice positivo na geração de empregos (54). Foram 4.343 admissões e 4.289 demissões no setor, superando o mês de março, que registrou um número negativo. Apesar dessa ligeira recuperação, o comércio detém no acumulado do ano um saldo negativo de 581 empregos. Em Campo Grande, os resultados foram positivos para o comércio, que registrou um saldo de 100 empregos no mês de abril.