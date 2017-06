Startup inova com a proposta de devolver em dinheiro parte do valor gasto nas compras

O Beblue, empresa de meio eletrônico de pagamento que devolve ao consumidor, em dinheiro, parte do valor desembolsado em compras no varejo físico, acaba de chegar em Campo Grande. Disponível para IOS e Android, o aplicativo é gratuito e beneficia o consumidor e o comércio. O consumidor recebe parte de seu dinheiro de volta a cada compra realizada em um estabelecimento comercial credenciado à rede Beblue e, o comércio, consegue fidelizar e trazer novos clientes, aumentando assim seu volume de vendas.

Em Campo Grande estabelecimentos como Doces Momentos, Minimos, Churrascaria Figueira, Sesamo Gelateria e Oshent Sushi já estão filiados ao Beblue.Para usar o Beblue é só fazer download gratuito do aplicativo, cadrastar-se e pronto.

Ao consumir algo em um restaurante credenciado à rede Beblue, por exemplo, o consumidor avisa que quer pagar com a máquina Beblue, que aceita as bandeiras Visa e Mastercard nas modalidades de débito ou crédito. Ao final do pagamento, basta digitar o CPF no terminal POS (a maquininha de cartão) para receber de volta, imediatamente, o crédito de um percentual do valor da compra – que pode variar de 1 até 200%. Com o saldo acumulado, o consumidor poderá realizar novas compras em qualquer estabelecimento parceiro do Beblue ou até mesmo transferir parte do saldo para um amigo.

O comércio, por sua vez, conta com o benefício de poder utilizar ferramentas inteligentes do Beblue que contribuem para ampliar a receita do estabelecimento por meio do aumento de frequência dos clientes atuais (fidelização), elevação do ticket médio de compra e captação de novos consumidores. Para tanto, os estabelecimentos parceiros têm acesso aos dados compilados pelo Beblue, a partir do cruzamento de informações do universo de consumidores, que ajudam a entender melhor e mais profundamente cada um deles. Todas as informações podem ser acessadas num portal exclusivo.