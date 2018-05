O superintendente Marcos Derzi diz que irá atender com maquinário ao menos os 40 municípios mais carentes do estado

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), receberá um pacote de investimentos do Ministério da Integração, para poder auxiliar todos os municípios da região.

O superintendente da Sudeco, Marcos Derzi, disse ao JD1 que a pretende atender com maquinário ao menos os 40 municípios mais carentes do estado. “Ainda não tenho certeza de quanto iremos receber, mas a ideia é atender aos municípios mais carentes da região Centro-Oeste com maquinário para atender a agricultura familiar”.

Dependendo do valor do pacote recebido o plano do superintende é atender também os municípios que tem consórcio com a Sudeco com kits de pavimentação, auxiliando na melhoria da malha viária do interior do estado.

“Já estamos conversando com os municípios, mas como ainda não temos certeza do quanto será recebido não há como divulgar quem será contemplado com o pacote de investimento”, concluiu Derzi.