Transporte aéreo de cargas cresce 20% em maio

O transporte doméstico de cargas aéreas registrou crescimento recorde de 20% em maio na comparação com o mesmo período do ano passado, com um aumento de dez mil toneladas transportadas.

Os dados foram divulgados, nesta sexta-feira (7), pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

De acordo com o órgão, as companhias áreas brasileiras transportaram aproximadamente 63 mil toneladas de carga em voos domésticos em maio, registrando a maior alta no ano.

No acumulado de 12 meses, o aumento no transporte de cargas foi de 7,06% em comparação com o mesmo período do ano passado.