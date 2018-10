O saldo da balança comercial superou o valor registrado no mesmo período do ano passado

Mato Grosso do Sul vendeu mais do que comprou no exterior nos primeiros noves meses de 2018. A celulose, produzida em Três Lagoas, e a soja foram os principais produtos vendidos de janeiro a setembro, com isso o saldo da balança comercial superou o valor registrado em todo ano passado no mesmo período.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), em 2017 o superávit foi de US$ 2,2 bilhões, enquanto de janeiro a setembro deste ano foi de US$ 2,4 bilhões.

No mês passado, a exportação da celulose cresceu 98,19% e da soja 32,73%, juntas representam certa de 68% das exportações.Outros produtos, como o minério de ferro e o algodão, também tiveram um bom desempenho e contribuíram para o resultado da balança comercial do estado. Em importações, o gás boliviano responde por 54,27% das compras externas de janeiro a setembro de 2018.