Quase 90% dos brasileiros se informam pela televisão sobre o que acontece no país, sendo que 63% têm na TV o principal meio de informação. A internet está em segundo lugar, como meio preferido de 26% dos entrevistados e citada como uma das duas principais fontes de informação por 49%. Os dados são da "Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 - Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira", divulgada nesta terça-feira (24) pela Secretaria de Comunicação Social do governo.

A pesquisa foi realizada entre 23 de março e 11 de abril de 2016 e ouviu 15.050 pessoas com mais de 16 anos de todo o país. O objetivo do estudo é conhecer os hábitos de consumo de mídia da população brasileira para a elaboração de comunicação e divulgação do governo federal.

Dos entrevistados que assistem TV, 77% afirmaram que fazem isso todos os dias. Tanto durante a semana quanto nos finais de semana, os entrevistados assistem, em média, de 3 a 4 horas de televisão por dia. Mais da metade dos entrevistados que assistem TV disseram que confiam sempre ou muitas vezes nas notícias veiculadas por esse meio.

Segundo o relatório, a emissora mais vista pelos que responderam à pesquisa é a TV Globo, mencionada por 73% dos entrevistados. Em seguida, estão o STB (36%) e a Record (32%).

Entre os entrevistados que afirmaram se informar pela internet, 50% disseram acessar diariamente, e 91% pelo celular. Tantos nos dias de semana como nos finais de semana, a média de tempo de acesso fica um pouco acima de 4h30 diárias.

Pesquisas anteriores

Essa é a terceira edição da Pesquisa Brasileira de Mídia, que começou a ser realizada em 2013. Nas três, a televisão aparece como o meio de comunicação mais citado pelos entrevistados como fonte de informação.

No primeiro relatório, divulgado em março de 2014, a TV era o meio de comunicação preferido por 76% dos brasileiros, seguido da internet, com 13%. Na pesquisa seguinte, com dados colhidos em 2014, 93% dos entrevistados mencionaram a TV como fonte de informação, 46%, o rádio, e 42%, a internet.