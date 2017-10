UE ainda acredita que fechará acordo comercial com Mercosul neste ano

A União Europeia (UE) segue acreditando em alcançar neste ano um acordo sobre as principais linhas de negociação do tratado comercial que negocia com o Mercosul, porém ainda há discrepâncias sobre aspectos como o etanol e a carne bovina.

"Haverá um acordo no qual as partes irão dizer: chegamos a um ponto de não retorno", disseram as fontes.

O otimismo de Bruxelas se apoia no fato de que, tanto na UE como no Mercosul, existe vontade política, envolvimento nas conversas técnicas e suficiente espaço de negociação, indicaram.

O balanço comunitário do estado das conversas foi dado depois que ambas delegações fecharam uma rodada de negociação em Brasília na semana com "bons progressos", segundo Bruxelas.

A oferta europeia sobre etanol e carne bovina "não entusiasmou" os negociadores latino-americanos, segundo as fontes comunitárias, que não ofereceram detalhes sobre a proposta.

O embaixador Ronaldo Costa, membro da equipe negociadora do Mercosul, tinha indicado no Brasil ao término da última rodada de conversas que a UE ofereceu à Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai algumas quotas anuais de 70 mil toneladas de carne bovina e de 600 mil toneladas para o etanol, uma oferta que o bloco sul-americano considerou "insuficiente".

Apesar de que só restarem dois meses para a data limite fixada pelas partes, desde o bloco comunitário esperam alcançar "uma conclusão" no final de ano e um "acordo politico" sobre os pontos mais divergentes da negociação.

Os negociadores de ambos blocos voltarão a se reunir em Brasília no começo de novembro e, caso seja necessário, haverá uma nova reunião no começo de dezembro em Bruxelas.