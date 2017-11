Vagas de emprego no comércio aumentam mais de 60% em MS

Mato Grosso do Sul teve um aumento de 754 novas vagas no comércio em outubro, o que representa crescimento de 67,56%, quando comparado ao mesmo período do ano passado. É o que apontam os dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O índice é ainda mais significativo que setembro, quando o saldo foi negativo (-71 postos de emprego) e que em agosto ( -114 postos).

Para a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Daniela Dias, os indicadores mostram a tendência positiva de resgate da economia do setor. “Também abriu a temporada de contratação de temporários e os empresários mostram que estão mais otimistas com as reações das vendas. Esse cenário favorece os números”.

Para 2018, a economia aposta na reação contínua desses indicadores de emprego para o comércio. “Temos que levar em conta as variáveis políticas, mas as econômicas já têm melhores perspectivas”, explica Daniela.