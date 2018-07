As vendas de veículos novos aumentaram 14,47% no primeiro semestre do ano se comparado com o mesmo período de 2017, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O setor comercializou 1.166.663 unidades de veículos novos de janeiro a junho, mesmo com os efeitos da greve dos caminhoneiros em maio, quando houve problemas no fornecimento de peças e na entrega dos veículos prontos para concessionárias.

Em junho, houve o emplacamento de 201.900 mil veículos, praticamente o mesmo número de vendas de maio. Apesar da estabilidade, o número de junho representa um aumento de 3,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em abril, antes da greve dos caminhoneiros, as vendas registravam 217.300 mil unidades.

Segmentos

O setor de automóveis e veículos comerciais leves acumula uma alta de 13,71% em comparação ao mesmo período do ano passado. O setor de caminhões também registra uma venda de 32,3 mil unidades, um aumento de 50,7% no primeiro semestre.

Os ônibus apresentaram um aumento de 9,9% nas vendas no primeiro semestre do ano em comparação com o mesmo período de 2017. O setor teve 7,1 mil unidades comercializadas.