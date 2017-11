Vendas de supermercados devem crescer 8,34% no fim do ano

As vendas de supermercados para o final deste ano deve ter um crescimento nominal de 8,34%. É o que aponta a projeções da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande (Sindisuper-CG) e o vice-presidente da Fecomércio-MS, Adeilton Feliciano do Prado, Mato Grosso do Sul deve refletir a expectativa nacional.

“O empresário está acreditando mais na economia, assim como o consumidor que tende a elevar um pouco os gastos. Esse desempenho também reflete pelos produtos específicos que passam a ser vendidos nesta época”, explica Adeilton.

Em relação à expectativa de vendas dos produtos mais consumidos no Natal e no Réveillon, a cerveja (12,36%) e o frango congelado (12,35%) lideram as perspectivas dos empresários, seguidos da carne bovina (10,69%) e do suco (9,26%), dois itens inclusos na pesquisa este ano.

Produtos típicos

Dentre os produtos típicos do Natal, os supermercadistas estão apostando mais nas vendas de frutas nacionais da época (10,96%), que representa um aumento de 50 pontos percentuais, em relação às perspectivas de 2016, que registrou 10,46%, seguido do panetone (9,79%), espumantes/frisantes (8,09%), lombo (7,71%) e frutas secas (7,32%).

O peru, uma das aves mais tradicionais da época, registrou estabilidade nas encomendas, e representa 7,07% da expectativa de vendas para o período, ante 7,00%, registrado no ano passado. Em relação aos peixes, os supermercadistas estão apostando mais no fresco (8,00%), seguido do bacalhau (7,71%) e peixe congelado (7,00%).