A notícia de que o presidente Michel Temer vetará o projeto aprovado pela câmara que renegocia as dívidas estaduais, provocou irritação na área econômica do governo de Mato Grosso do Sul. O novo planejamento deverá sair nas próximas semanas, mas o veto dessa negociação poderá trazer péssimas notícias para o futuro econômico do Estado.

De acordo com o secretário-adjunto de governo, Jader Julianelli, o Estado tem a sua dívida negociada em R$ 1,2 bilhões, anualmente, e após a negociação com a União, ficou em R$ 300 milhões a dívida. No total o Governo de Mato Grosso do Sul enxugou em quase 800 milhões “Não sabemos o que irá acontecer daqui para frente, o nosso estado não está na lista entre os mais críticos, mas com esse veto corremos o risco de pagar todo valor que já negociamos com a União. E isso poderá causar sérios prejuízos econômicos”, relatou.

Caso o novo planejamento for aprovado pelo senado, Jader confirma que os 27 estados, contando junto com Mato Grosso do Sul, serão contra ao novo projeto. “O presidente Michel Temer parece que está fazendo isso na tentativa de cortar de gastos, e todos os estados brasileiros estão precisando de ajuda para se reerguer. A partir de amanhã vamos saber como funcionará essa nova renegociação, mas pode ter certeza que Mato Grosso do Sul é contra o novo projeto”.