Após uma emocionante disputa entre estudantes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil, alunos das escolas do Sesi de Dourados e Três Lagoas ficaram com a medalha de prata na 12ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), realizada na semana passada no Rio de Janeiro. Os resultados foram divulgados nesta semana, durante a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, na cidade de Barra do Piraí (RJ). Promovido anualmente, o evento estimula o interesse dos alunos brasileiros na aeronáutica, área pouco estimulada no País.

Nas provas, era necessário construir e lançar o mais longe possível os foguetes feitos a partir de materiais como garrafa PET e tubo de papelão. Os mais de 200 times de todo o Brasil que disputaram a MOBFOG em Barra do Piraí foram definidos ao longo de seletivas realizadas nos municípios. No estado, as escolas do Sesi em Dourados e Três Lagoas conseguiram avançar para a etapa nacional.

O Sesi de Três Lagoas participou com a equipe: Mateus Rodrigo Percinoti, João Vitor Stermoto e Letícia Canavarro Turci, todos da 3ª série do Ensino Médio, obtiveram o 2º lugar. O do Sesi de Dourados, formado pelos alunos Tiago Colar, Julia Garcia e Luiza Fernandes, também levou a medalha de prata para a casa.

“Fiquei muito feliz de participar, adquirimos muita experiência e só temos a agradecer pelo apoio da escola e nossos pais e ao professor Wesley, que nos proporcionaram essa experiência”, disse Julia Garcia, da Escola do Sesi de Dourados.

De acordo com o professor Fernando Anselmo Ferreira, que leciona a disciplina de Física na Escola do Sesi de Três Lagoas, ter a oportunidade de participar de uma competição traz muitos benefícios, principalmente pelo fato de ser aplicado na prática o conhecimento transmitido em sala de aula.