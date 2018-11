O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa no próximo domingo, 4 de novembro. Neste momento, é importante driblar o nervosismo para dar espaço à responsabilidade e à organização. Afinal de contas, é necessário que os candidatos não se esqueçam de pequenos detalhes que podem contribuir com a confiança e tranquilidade no dia do exame.

Desde o surgimento do Enem no país, há quase vinte anos, os históricos casos sobre candidatos que perdem a hora, esquecem documentos ou até mesmo materiais obrigatórios para realização da prova voltam à tona para servir de alerta. Sendo assim, o Diretor de Ensino e Inovações do SAS, Ademar Celedônio, aconselha “Os candidatos precisam estar atentos às exigências do ENEM, evitando momentos de estresse que possam prejudicá-los durante a prova”.

Pensando nisso, o SAS preparou um “checklist” para ajudar os estudantes neste momento acadêmico tão importante. A base de todas as dicas é tentar deixar tudo o que for levar separado pelo menos um dia antes e, assim, evitar surpresas e atrasos.

Confira as dicas:

Atenção à chegada do horário de verão

Neste ano, o horário de verão terá início às 00h (horário de Brasília) do dia 04 de novembro, coincidindo com a data do primeiro dia do exame. É necessário que os candidatos que moram nos estados que haverá essa mudança se atentem ao ajuste de 1 hora de antecedência dos relógios para que cheguem ao local de prova antes que os portões se fechem.

Cartão de Confirmação

É essencial checar o local da prova no cartão de confirmação da inscrição do Enem. É possível imprimir ou conferir no site do exame. Levá-lo não é obrigatório, porém é recomendável que o candidato leve para eventuais consultas.

Outros itens como documento de Identificação com foto, levar canetas esferográficas de cor preta e material transparente, sair cedo de casa e guarda celular e relógio são fundamentais para que você não tenha problemas na hora da prova.