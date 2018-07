Quando um estudante atendido pelo Financiamento Estudantil (Fies) não consegue concluir o curso superior dentro do tempo normal, ele precisa pedir a dilatação do prazo para não perder o auxílio. As regras permitem que essa ampliação seja feita por até dois semestres consecutivos.

Esse pedido de dilatação tem de ser feito pelo aluno, por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES). A solicitação deve ser realizada entre o primeiro dia do último mês do semestre de encerramento do curso e o último dia do primeiro trimestre do semestre de referência. Por exemplo: se as aulas do primeiro semestre de 2018 terminaram em 30 de junho e as do segundo começam no dia 1º de agosto, o estudante teria entre 1º de junho e 1º de novembro para pedir o prazo maior.

Depois de registrar essa ampliação no sistema, a solicitação precisa ser validada pela Comissão Permanente de Supervisão e Avaliação (CPSA) da faculdade, que tem cinco dias para validar o pedido. Após esse processo, o estudante deve fazer o aditamento de renovação do financiamento.

Inscrições no Fies

Para o segundo semestre de 2018, o Fies vai oferecer 155 mil vagas. O período de inscrições começou no dia 16 e vai até 22 de julho. Das vagas ofertadas, 50 mil são para operações com juro zero, dentro da modalidade 1 de financiamento, voltada para quem tem renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos.

Para concorrer a uma vaga é preciso ter feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010. Além disso, é necessário ter média igual ou superior a 450 pontos. A nota da redação tem de ser superior a zero. O resultado da seleção será divulgado em 27 de julho e não há segunda chamada.