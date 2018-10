Principais temas com base nos principais acontecimentos no Brasil e no mundo durante 2018

Milhares de pessoas se preparam para realizar o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e sabe que tem que sempre estar bem informado, e conhecer um pouco de tudo e estar atento aos noticiários. Sabendo das dificuldades que o exame tem o consultor pedagógico do SAS, Fábio Braz, elencou possíveis temas de atualidades que podem ser cobrados pelo exame, com base nos principais acontecimentos no Brasil e no mundo durante 2018.

Confira os temas que podem ser lembrados no exame nacional:

- Uma nova corrida espacial

- Reeleição de Maduro na Venezuela

- Tentativa de independência da província Catalunha

- A Copa da pluralidade

- Apropriação de dados privados dos usuários pelo Facebook

- Surto de febre amarela

- Agrotóxicos ou defensivos: uma questão de perspectiva

- Vacinação enfrenta resistência

- Empoderamento feminino

- Acirramento das políticas de imigração nos EUA

- Reaproximação entre as Coreias

- Mudança da embaixada dos EUA para Jerusalém

