Os Correios começam a encaminhar, neste sábado (29), aproximadamente 11 milhões de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, previsto para acontecer nos dias 4 e 11 de novembro. Na quinta-feira (27), durante o Encontro Nacional para Alinhamento Operacional do Enem, em Osasco (SP), iniciou-se o encaminhamento dos mais de 60 mil malotes de provas, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), realizador do Exame. O evento teve como objetivo o alinhamento das ações inerentes à execução do Enem e marcou a autorização ministerial para o início da expedição das provas.

Os Correios possuem é fundamental na logística do Enem, como responsáveis pela retirada do material da gráfica até a entrega nos locais de aplicação. A empresa também faz a logística reversa para a correção das provas. Durante esse trajeto continental. São 8 mil rotas de transporte. O material é escoltado pelas forças de segurança e o Exército fica responsável pela guarda temporária dos malotes em seus batalhões, garantindo o sigilo de informação.

A operação Enem 2017 distribuiu 13 milhões de provas em 1.725 municípios brasileiros, o que representa 326 mil quilômetros percorridos. Este ano, mais de 5,5 milhões de inscrições estão confirmadas no Exame e os Correios serão os responsáveis pela logística de distribuição novamente.

Os Correios são parceiros do Inep em outras operações, como o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).