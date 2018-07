O Senac Campo Grande está com inscrições abertas para o processo seletivo para curso de Técnico em Informática gratuito.

O curso faz parte do programa Fábrica de Software e as inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho, na unidade do Senac Campo Grande, que fica na rua Francisco Cândido Xavier, 75, no centro, ou pelo site da instituição.

São oferecidas 20 vagas para o curso, que serão preenchidas pelos melhores classificados no processo seletivo, que inclui entrevista pessoal por dois entrevistadores e visa identificar o perfil do aluno para a formação proposta, levando em consideração os seguintes itens: visão de futuro (perspectivas pessoais e profissionais); relacionamento interpessoal; Organização/Planejamento pessoal; trabalho em equipe e Tecnologia da informação.

O interessado precisa também participar da palestra: “Como ser um desenvolvedor”, que será realizada dia 6 de agosto, às 18h30. O objetivo é garantir aos candidatos o entendimento da profissão que poderá exercer, bem como identificar o perfil do aluno para a formação do curso. Após a palestra, o candidato deverá preencher uma ficha de demanda de interesse para participar da entrevista.

Os 20 melhores colocados no processo de entrevista poderão se matricular no curso. Para se inscrever é preciso ter renda familiar per capita de até 2 salários mínimos, estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio ou 2ª fase da educação de jovens e adultos (EJA), ter conhecimentos em informática básica equivalentes e idade mínima de 16 anos.

O Senac vai disponibilizar no site a relação dos nomes dos interessados inscritos, com o agendamento das entrevistas, que ocorrerão entre os dias 7 e 13 de agosto. O resultado final do processo também será divulgado no site, no dia 15 de agosto. As aulas terão início no dia 27 de agosto e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h45.