Dia do motorista será comemorado com campanha educativa nesta quarta

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em parceria com a Guarda Civil Municipal fará abordagem educativa, nesta quarta-feira (25), na Avenida Duque de Caxias. Na oportunidade serão parados motoristas que estejam de preferência com passageiros.

De acordo com a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito, Ivanise Rotta, serão entregues aos passageiros almofada inflável de pescoço do Programa Vida no trânsito com a seguinte fala ao motorista; “Dirija na velocidade de segurança, máxima de 50km/h a vida do seu passageiro/passageira está literalmente em suas mãos, ele ou ela deve sentir seguro ao transitar com você”.

Ao motorista será entregue uma squeez também do Programa Vida no Trânsito com o alerta, “Senhor motorista, vai dirigir? Beba somente água!”.

O objetivo da campanha é o bem estar e a segurança de passageiros e motoristas. “Desejamos que retornem todos os dias para suas casas e sua família com saúde e segurança, lembre-se nós somos o trânsito e nossa escolha faz a diferença.”

Em seguida no dia 27 de julho comemora-se o dia do motociclista no qual será feito no mesmo horário e local a abordagem educativa com foco na importância de se respeitar a velocidade e a direção defensiva, além da obrigação de portar a CNH na categoria A. Serão distribuídos, a partir das 8h, chaveiros de cordão para que sempre se recordem destas recomendações além de folders informativos e adesivo refletivo do Vida no Trânsito.