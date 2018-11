Está disponível os locais de prova dos acadêmicos inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2018. As provas serão aplicadas neste domingo, dia 25, e no Mato Grosso do Sul os portões serão abertos às 11h e fechados ao meio-dia. O Exame terá início às 12h30, e duração de quatro horas.

Dez cursos de graduação da UFMS foram selecionados para o Exame: os bacharelados em Administração, Administração Pública EaD, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social – Jornalismo, Direito, Psicologia e Turismo; e os tecnológicos em Gestão Financeira e Processos Gerenciais.

É importante que o estudante chegue ao local de prova com uma hora de antecedência, com documento de identificação original com foto, válido e legível; e caneta estereográfica de tinta preta com material transparente. Para mais informações, acesse www.ufms.br/enade-2018

Confira a lista com os locais de prova dos acadêmicos da UFMS clicando aqui.