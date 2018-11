Os candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio 2018 (Enem) no próximo domingo (4), precisam comprovar o comparecimento ao primeiro dia de provas. Por isso, eles já podem imprimir sua ‘declaração de comparecimento’, disponível na Página do Participante. Ela pode ser útil para, por exemplo, quem precisa justificar a falta no trabalho.

No dia da prova, o candidato deve levar o documento impresso e colher assinatura do fiscal da sala. Haverá uma declaração para cada domingo de aplicação. A primeira já está disponível para download. A partir do dia 05 de novembro, será liberada a declaração referente ao segundo dia do Enem 2018.

O "Cartão de Confirmação" só será visualizado após o participante confirmar ter lido o aviso e estar ciente de que é o responsável por levar essa declaração, caso necessite.

As provas acontecem nos dias 4 e 11 de novembro, dois domingos consecutivos em 1.725 municípios.