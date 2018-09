Caso a solicitação de alteração de horário não seja atendida, no dia 4 de novembro as 0h começa o horário de verão

Foi pedido pelo Ministério da Educação (MEC) o adiamento do início do horário de verão em razão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A solicitação foi feita ao presidente Michel Temer, pois o horário de verão está previsto para o dia 4 de novembro, o dia da primeira prova.

Quando a mudança para o horário de versão, os relógios em dez estados e no Distrito Federal, tem que ser adiantados em uma hora, e essa alteração pode acabar confundindo os alunos que estão em busca do sonho de conseguir uma boa nota e entrar em uma Universidade.

O horário de verão tradicionalmente tem seu início a partir da meia-noite do terceiro domingo de outubro, mas de acordo com o decreto do dia 15 de dezembro do ano passado, a data foi alterada e mudada para o primeiro domingo de novembro.

As datas das provas do Enem, haviam sido divulgadas pelo MEC no dia 18 de janeiro deste ano. E no dia que altera o horário, o dia 4, serão aplicadas as questões de linguagem, ciências humanas e redação, com duração prevista de 5h30. E no outro domingo, dia 11, será a vez das questões envolvendo ciências da natureza e matemática, com duração de 5h. A abertura dos portões será às 12h e o fechamento, às 13h, então os alunos tem exatamente uma hora para entrar no local onde será a sua prova.

O pedido de alteração foi do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que solicitou a mudança do horário de verão, para não coincidir com o segundo turno das eleições deste ano, que está marcado para o dia 28 de outubro.

O MEC ainda não obteve nenhuma resposta do Palácio do Planalto. As provas não devem ser alteradas. Caso a solicitação de alteração de horário não seja atendida, no dia 4 de novembro as 0h começa o horário de verão e vai até o dia 16 de fevereiro de 2019.

Os relógios serão adiantados em uma hora durante este período, nos municípios dos estados de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.