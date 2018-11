A Faculdade de Tecnologia do Senai de Campo Grande oferece o curso superior de engenharia mecânica, que se alinha com as necessidades do setor industrial, em todo Mato Grosso do Sul.

O curso é voltado para formar competências inovadoras na solução de problemas que exigem tecnologia mecânica aplicada à construção de máquinas e processos, desde a etapa de projeto até a gestão de recursos.



As inscrições do vestibular 2019 já estão abertas e, ao todo, são 40 vagas oferecidas no período noturno, sendo que as aulas práticas serão realizadas na Escola Senai da Construção. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro de 2019 pelo site www.ms.senai.br/educacao ou diretamente na secretaria acadêmica da faculdade, localizada na rua Engenheiro Roberto Mange, 190, bairro Amambaí.



Serviço

A Faculdade do Senai de Campo Grande está localizada na avenida Afonso Pena, 1.114, com entrada pela rua Engenheiro Roberto Mange, 190, bairro Amambaí.