Faculdades do Senai encerram as inscrições do vestibular de inverno no fim do mês

As faculdades de tecnologia do Senai de Campo Grande (FatecSenai Campo Grande) e de Dourados (FatecSenai Dourados) encerram na segunda-feira (30), as inscrições do Vestibular de Inverno 2018.

Ao todo, serão 200 vagas nos cursos superiores de Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Manutenção Industrial, Tecnologia em Gestão de Produção Industrial e Tecnologia em Alimentos.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.meufuturoagora.com.br/vestibular/ ou diretamente nas secretarias acadêmicas da FatecSenai Campo Grande e FatecSenai Dourados, sendo que todos os cursos são no período noturno.

De acordo com o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, os profissionais formados pela instituição ampliam as oportunidades de conquistas de vagas no mercado de trabalho.



“As ofertas na área de educação de nível superior do Senai estão sempre alinhadas com as demandas das indústrias de Mato Grosso do Sul. O Senai tem docentes qualificados e diferenciados em função da experiência industrial assim como toda a sua estrutura de laboratórios e equipamentos para aulas práticas. Acreditamos sempre nas oportunidades em cada vez mais podermos desenvolver profissionais com estrutura técnica forte no intuito de fortalecer a indústria estadual”, reforçou Rodolpho Caesar Mangialardo.



As provas só poderão ser realizadas também até segunda-feira (30), conforme agendamento, das 13 às 16 horas e das 19 às 21 horas. Para fazer a prova, o candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição, documento oficial de identidade com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. Além disso, o candidato que estiver cursando as 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio ou equivalente somente poderá se inscrever na condição de treineiro.



O resultado da prova agendada poderá ser obtido nas secretarias acadêmicas das respectivas faculdades e as matrículas podem ser feitas até o dia 1º de agosto, sendo que o início das aulas está previsto para o dia 6 de agosto. Candidatos portadores de diploma de curso superior ou que tenham nota do Enem igual ou superior a 450 pontos obtidas nas edições realizadas após 2011 não precisam participar do processo seletivo e podem efetuar a matrícula de forma direta, sem fazer a prova de vestibular.



Os documentos necessários para a matrícula são: certidão de nascimento ou casamento (original + duas cópias), carteira de identidade (original + duas cópias), título de eleitor (original + duas cópias), CPF (original + duas cópias), histórico escolar do Ensino Médio (original + duas cópias), certificado de reservista ou prova de que está em dia com as obrigações militares (somente para candidatos do sexo masculino e com mais de 18 anos), comprovante de residência atualizado (original + uma cópia) e uma foto 3x4 colorida, frontal e recente.