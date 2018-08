O Ministério da Defesa (MD) publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13) que as Forças Armadas darão suporte durante a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. A portaria que determina a atuação das organizações militares com a finalidade de garantir a armazenagem segura das provas.

A medida é uma resposta do ministério a uma solicitação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame. De acordo com o texto da portaria, a execução do Enem em todo o País exige “grande esforço logístico” e as Forças Armadas “deverão utilizar os meios necessários” para prestar apoio ao Inep.

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018 serão aplicadas em dois domingos, assim como no ano anterior. As datas já foram confirmadas: 4 e 11 de novembro. Acesse a página do Inep para conferir o calendário completo.