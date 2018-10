Nesta quinta-feira (4), foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (4), pelo governo estadual, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), o edital do concurso público para professores e servidores administrativos. Mas os valores que havia sido divulgados para o cargo de docentes com jornada de 20h era de R$1.851. Porém, nesta sexta-feira (5), o edital foi republicado com alteração no salário que passou para R$ 2.878,00

O valor que estava no texto original correspondia aos ganhos de um profissional apenas com o ensino médio e por isso foi necessário readequá-lo, já que há exigência de nível superior para a convocação. Esse é o vencimento básico, sobre o qual são adicionados abonos em caso de especializações e mestrado, podendo o professor receber até R$ 3.166 logo ao assumir a vaga.

O período de inscrição já começou e segue até 4 de novembro, para quem vai concorrer aos mil cargos de professor e até 16 de novembro para os administrativos. Os interessados podem se inscrever no site www.funrio.org.br. Segundo o edital, as provas serão aplicadas em Campo Grande e Dourados e as datas e horários serão divulgados posteriormente.