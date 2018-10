O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou na sexta-feira passada (26) o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame de Seleção 2019. O candidato que teve o pedido de isenção indeferido poderá interpor recurso nesta segunda e terça-feira, 29 e 30, por meio da página do candidato.

O processo seletivo é para o ingresso nos cursos técnicos integrados oferecidos gratuitamente pela instituição. Puderam solicitar a isenção aqueles que comprovassem escolaridade na rede pública.

A publicação do resultado final dos pedidos de isenção está prevista para 1º de novembro. Os candidatos que tiverem a solicitação definitivamente negada deverão pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 25,00, até 8 de novembro.

Vagas - São ofertadas 1.350 vagas nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. São nove opções de cursos técnicos integrados:

• Agricultura;

• Agropecuária

• Alimentos;

• Edificações;

• Eletrotécnica;

• Informática;

• Informática para Internet;

• Mecânica;

• Metalurgia.

Nesse tipo de curso, o estudante cursa o ensino médio e um curso técnico ao mesmo tempo. Para concorrer a uma vaga, é necessário ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2019. Outro requisito é ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deve ser informado no ato da inscrição.

O prazo para inscrições segue até 5 de novembro, na página do IFMS.

A prova será aplicada no dia 25 de novembro, nos dez municípios onde o IFMS tem campus. O gabarito deverá ser divulgado no dia seguinte. A previsão é que resultado final e a primeira chamada sejam publicados no dia 19 de dezembro.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na página do Exame. Em caso de dúvidas, o contato com a Comissão do Exame de Seleção 2019 deve ser feito pelo e-mail [email protected]