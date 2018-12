O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou na quarta-feira (19) o resultado final e a primeira chamada do processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio em 2019. Os cursos foram ofertados pela instituição em dez municípios.

O resultado final e a primeira chamada estão disponíveis no site da central de seleção.

Matrículas - Os convocados em primeira chamada deverão fazer a matrícula entre os dias 14 e 17 de janeiro, na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi do IFMS. Confira os endereços e horários de atendimento.

Será necessário entregar o requerimento de matrícula preenchido e assinado, bem como o comprovante de preenchimento do questionário socioeconômico e uma foto 3x4 recente.

Também devem ser apresentados originais e cópias dos seguintes documentos:

• certidão de nascimento ou casamento;

• RG ou outro documento oficial de identificação com foto;

• CPF, caso não conste no documento oficial de identificação;

• documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais (maiores de 18 anos);

• documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar (homens com mais de 18 anos).

No ato da matrícula, os candidatos beneficiários de ações afirmativas (cotistas) precisam comprovar a condição por meio de documentos listados no edital de abertura do processo seletivo. Aqueles que concorreram às vagas destinadas a pessoas com deficiência deverão entregar o formulário para entrega de laudo médico.

Em caso de dúvidas sobre o Exame de Seleção 2019, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected]

Foram ofertadas 1.350 vagas em nove opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.