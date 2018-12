Foi divulgado nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o resultado preliminar do Exame de Seleção 2019, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio que foram ofertados em dez municípios.

O resultado preliminar traz a pontuação que os candidatos obtiveram na prova e está disponível para consulta na Central de Seleção do IFMS.

A lista publicada leva em consideração se o estudante se inscreveu na ampla concorrência ou como beneficiário de ação afirmativa (cotista). Metade das vagas é reservada àqueles que estudaram em escola pública e, dentro desse percentual, ainda há cotas para estudantes pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Os candidatos podem recorrer contra o resultado preliminar nos dias 17 e 18 de dezembro. Os recursos devem ser interpostos na Página do Candidato da Central de Seleção. Basta acessar o ícone Recurso, na seção Minhas Inscrições.

O resultado final e a primeira chamada serão divulgados no dia 19 de dezembro. Nesta data, será publicada uma lista com a classificação dos candidatos por categoria: ampla concorrência ou ação afirmativa (cotista).

Os convocados na primeira chamada deverão fazer a matrícula entre 14 e 17 de janeiro, no campus de oferta do curso. A relação dos documentos necessários está disponível no item 12 do edital de abertura do processo seletivo.

Vagas

Foram ofertadas 1.350 vagas nos cursos técnicos integrados ao ensino médio oferecidos pelo IFMS.

A prova foi aplicada no dia 25 de novembro e reuniu mais de 3,5 mil candidatos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em caso de dúvidas sobre o Exame de Seleção 2019, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected]