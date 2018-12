O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza nesta sexta-feira (14), um evento para celebrar sua primeira década de funcionamento. A instituição foi criada no dia 29 de dezembro de 2008, data de publicação da Lei nº 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Além dos servidores e de representantes dos grêmios estudantis e diretórios acadêmicos, foram convidadas autoridades da bancada federal, Governo do Estado, prefeitura de Campo Grande e Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS), entre outras.

A programação prevê homenagens a ex-gestores, jovens que se formaram no Instituto Federal e parceiros públicos e privados. Também estão previstos o lançamento do novo vídeo institucional, material produzido nos dez campi da instituição, e a inauguração da 'Galeria dos Ex-Dirigentes do IFMS'.

O Coral IFMS - campus Campo Grande fará a abertura do evento, que será realizado no auditório da Delegacia da Receita Federal de Campo Grande, a partir das 14 horas.

Atualmente, o Instituto Federal possui mais de 9,3 mil estudantes matriculados em cursos técnicos de nível médio, graduação, pós-graduação e qualificação profissional nos dez municípios onde tem campus e suas respectivas áreas de abrangência. O quadro de servidores é formado por 1,1 mil servidores, entre docentes e técnicos-administrativos.

Rede Federal

Além de oferecer educação profissional gratuita em diversas modalidades e níveis de ensino, os Institutos Federais promovem a pesquisa aplicada e a inovac?a?o tecnolo?gica.

Atualmente, de acordo com o Conif, sa?o mais de 650 unidades espalhadas pelo país, com mais de um milha?o de estudantes matriculados e cerca de 80 mil servidores, entre professores e te?cnico-administrativos.