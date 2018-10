O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado nos dias 4 e 10 de novembro e interessados em realizar a prova tem uma oportunidade de rever conteúdos de matemática e redação em uma faculdade, que oferece um grande aulão.

As inscrições para o Aulão reta final do Enem – redação e matemática, será realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, e estão abertas a comunidade. A ação está sendo promovida pelo Centro Universitário Anhanguera, em parceria com o Colégio Refferencial.

São 300 vagas disponíveis e os interessados devem realizar a inscrição neste link. As aulas ocorrem das 18h30 às 21h, na Anhanguera da avenida Gury Marques, 3.203, bairro Chácara das Mansões, saída para São Paulo.

Dentre os conteúdos que serão repassados estão: possíveis temas de redação, tipos de texto, conceito e estrutura de texto dissertativo, formas de construir uma tese, estratégias de proposta de intervenção e várias outras competências necessárias para produzir um texto nota mil.

Na matemática, o professor de cursinho pré-vestibular Henrique Zakimi relembra os ensinamentos de geometria espacial, probabilidade e dicas de funções (de primeiro e segundo grau, exponencial e logaritmo).

Além do aulão presencial, os estudantes contam com o Trilha do Enem (http://www.trilhadoenem.com.br), plataforma online, totalmente gratuita, que apoia o aprimoramento e o aprendizado por meio de simulados e estudo personalizados.

SERVIÇO

Anhanguera | Aulão de Redação Enem

Data: 31 de outubro e 1º de novembro

Horário: das 18h30 às 21h

Local: Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande

Avenida Gury Marques, 3.203, bairro Chácara das Mansões – saída para SP

Informações: (67) 3345-6140

Inscrições: http://goo.gl/forms/PvbfrZdIweVDze062.