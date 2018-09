A Escola Superior da Magistratura (Eesmagis), em parceria com a Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), abriu inscrições para o curso de atualização do Novo CPC: novidades, alterações, supressões e seus impactos. Os interessados têm até o dia 20 de setembro para garantir sua vaga. O curso é direcionado para profissionais do Direito e candidatos ao ingresso nas carreiras jurídicas.

Os interessados na inscrição devem se apressar porque serão disponibilizadas apenas 45 vagas, com um mínimo de 20 alunos. As inscrições podem ser efetivadas na Secretaria da Esmagis, que fica situada na Rua 25 de dezembro, 37, no centro de Campo Grande.

As aulas acontecerão aos sábados, das 8 às 13 horas, o curso tem previsão de início no dia 22 de setembro e término em 15 de dezembro, em um total de 64 horas/aula. O investimento será de R$ 1.200, dividido em quatro parcelas mensais, sendo a primeira no ato da matrícula. O pagamento pode ser efetuado por cartão de crédito ou débito, na Secretaria da Esmagis, no ato da matrícula, ou por emissão de cheques.

As aulas serão ministradas pelo Des. Vilson Bertelli, pelo juiz Alessandro Carlo Meliso Rodrigues e pelo advogado Alexandre Ávalo Santana, três profissionais renomados e conhecidos nos meios jurídicos.

Mais informações podem ser obtidas das 13 às 22 horas, pelos telefones 3384-1940 ou 98428-5541, na Secretaria da Esmagis, ou pelo site www.esmagis.com.br