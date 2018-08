As inscrições para o curso de capacitação profissional que vai acontecer no próximo mês em Campo Grande, já estão abertas. As aulas serão realizadas no Teatro de Arena do Horto Florestal da capital, a partir da segunda-feira (17), das 13h às 17h. O evento é organizado pela Subsecretaria de Políticas para Juventude.

Composto por aulas de marketing pessoal, comportamento organizacional, dicção, oratória, empreendedorismo, produção de currículo e empregabilidade, o curso faz parte do programa “Levanta Juventude”.

Para participar do curso oferecido pela Subsecretaria de Políticas para Juventude basta ligar para telefone (67) 3314-3577 ou ir até à sede localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – centro.