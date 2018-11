O Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG) abriu na quinta-feira (1) as inscrições online para o programa semestral de qualificação socioprofissional para o ano de 2019. O processo seletivo será em três etapas: requerimento on-Line para inscrição no Programa, entrevistas sociais e resultado dos classificados. É importante estar atento aos prazos e às instruções no ato da inscrição e demais etapas de qualificação dos usuários.

Para se inscrever, o candidato deverá entrar no site www.institutomirim.org.br e preencher os principais requisitos:

– Estar no Cadastro Único de Programas Sociais, com dados atualizados;

– Apresentar o comprovante do Numero de Inscrição Social – NIS do responsável legal, do adolescente e demais componentes familiares;

– Adolescente ter nascido entre 01/01/2003 até 31/12/2004;

– Estar matriculado e frequentando no mínimo o ensino fundamental;

– Participar das entrevistas sociais;

– Apresentar todos os comprovantes e documentos solicitados no requerimento da inscrição

O Instituto Mirim tem a capacidade média anual de atendimento de 1.000 (mil) usuários, divididos por semestre e por cursos nos programas de qualificação e aprendizagem, oportunizando o desenvolvimento pessoal, perspectivas de uma vida produtiva e diferenciais competitivos para a busca da empregabilidade e geração de renda.

Ao acessar o link de inscrição e ao final do cadastro, o sistema vai emitir um comprovante de agendamento de entrevista social constando senha, data, horário e documentos necessários – que devem ser levados na entrevista que o responsável legal e o adolescente participarão.

Cronograma



– Inscrição – 1º/11/18 a 15/11/18

– Entrevistas Sociais – 7/11/18 a 18/12/18

– Resultado Final – 4/03/19





Inscrições para ingresso 2019

Período: de 1º a 15 de novembro de 2018

Horário: das 7h às 11h e das 13h às 16h – Segunda a Sexta

Endereço: Avenida Fábio Zahran, nº 520 – Centro

Informações: (67) 4042-0496 Ramal 1378