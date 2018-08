As inscrições para o vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), de 2019, iniciam no dia 3 de setembro. No mesmo dia, também começa a primeira e a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe). O prazo para se matricular vai até o dia 8 de novembro.

A avaliação do vestibular será aplicada no domingo, 2 de dezembro, das 8h às 12h. Para participar é preciso realizar o Exame Nacional do Ensino Médio 2018 (Enem). Para os candidatos ao curso de Música também haverá prova de habilidades específicas, agendada para o domingo seguinte, 9 de dezembro.

As provas da primeira etapa do Passe, correspondente ao triênio 2018-2020, e da segunda etapa, correspondente ao triênio 2017-2019, serão realizadas no domingo, 16 de dezembro, das 8h às 12h.

A primeira etapa é voltada aos estudantes que estejam cursando e terminem a primeira série do Ensino Médio em 2018. Já a segunda, é para os que estejam cursando e terminem a segunda série do Ensino Médio em 2018 e já realizaram a primeira etapa em março deste ano.

Serviços: As informações e os editais sobre ambas as seleções poderão ser acompanhadas pelo link Portal de Ingresso UFMS.