Para garantir a manutenção, o custeio e o pagamento de assistência estudantil, instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação (MEC) receberam, nesta semana, R$ 190,54 milhões do órgão.

O valor faz parte do montante de R$ 5,91 bilhões autorizados pela pasta este ano para o pagamento de despesas das universidades e institutos federais.

Da verba liberada esta semana, R$ 128,77 milhões foram distribuídos entre universidades e fundações que mantêm hospitais universitários; R$ 59,34 milhões para a Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e R$ 2,43 milhões para outras instituições - Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines), Instituto Benjamin Constant (IBC) e Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Ensino Federal

A União, por meio do MEC, mantém em todo o País 68 universidades e 644 unidades da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Nessa rede, estão incluídos: 23 escolas técnicas vinculadas às universidades; 38 institutos federais; dois Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), e uma escola de ensino básico mantida pela União, o Colégio Pedro II, que tem 15 campi.

Os institutos federais estão em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Além das 38 sedes, há campi em diversos municípios. Em Pernambuco, por exemplo, são 26 unidades; 32 no Ceará e 31 no Maranhão.

A atuação deles vai desde o ensino técnico de nível médio até a pós-graduação, além do desenvolvimento de programas de extensão e a divulgação científica e tecnológica.

Nessas unidades, são oferecidos cursos gratuitos de qualificação profissional, técnicos de nível médio, superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas.