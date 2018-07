A Prefeitura Municipal de Rio Brilhante em conjunto com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, abriu inscrições para quatro novos cursos de qualificação profissional.

Os cursos terão a duração de 3 a 5 meses e serão iniciados no mês de agosto. As vagas serão ofertadas nas seguintes áreas:

Curso de Vendedor: 180h totalmente on line (03 meses de duração), apenas dois encontros presenciais: um para abertura do curso e outro para prova final. Nível de escolaridade mínima para matrícula: ensino fundamental completo.

Curso de Operador de Computador: 180h (03 meses de duração), um encontro por semana com 3 horas de duração com presença de tutor. Também haverá atividades a distância. Nível de escolaridade mínima para matrícula: ensino fundamental completo.

Curso de Espanhol Básico l: 200h (5 meses de duração), dois encontros semanais com 2 horas de duração cada e também atividades a distância. Nível de escolaridade mínima: estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

Curso de Inglês Básico l: 200h (5 meses de duração), dois encontros semanais com 2 horas de duração cada e também atividades a distância. Nível de escolaridade mínima: estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

Os interessados em realizar as matrículas devem procurar a Secretaria Municipal de Educação, no horário das 7h às 11h ou na Escola Municipal Sidney Coelho Nogueira, das 19h às 21h, no período de 30/julho a 02/agosto.

Para efetuar as inscrições são necessários os seguintes documentos:

– CPF (cópia).

– Cédula de Identidade (cópia).

– 1 (uma) foto 3×4.

– Certidão de Registro Civil de nascimento ou casamento (cópia).

– Documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, no caso de candidato do sexo masculino e maior de 18 anos (cópia).

– Documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais, para os candidatos maiores de 18 anos ou se maior de 16 anos e possuir título de eleitor

– Documento que comprove a escolaridade mínima exigida em cada curso.

– Idade mínima para cursar: 14 anos.

Maiores informações podem ser obtidas através do telefone: 99995-9802, com Luciene Joris.