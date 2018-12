Pais e responsáveis que desejam matricular crianças nas escolas e Ceims da Rede Municipal de Ensino de Dourados podem fazê-lo via internet até o dia 13 de janeiro. A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), deu início às inscrições no dia 3 de dezembro. Já as rematrículas devem ser observadas conforme agenda nas unidades de ensino.

É possível também realizar a matrícula nas escolas municipais ou na Central, localizada na sede da Semed, no Pavilhão Dom Teodardo Leitz, ao lado do prédio da prefeitura.

A matrícula digital pode ser feita pelo portal da Prefeitura de Dourados (www.dourados.ms.gov.br), acessando a aba Cidadão e depois clicando no menu Matrícula Digital 2019.

Já a rematrícula deve ser feita nas unidades de ensino, bem como os pedidos de transferência para outra unidade.

Após o período de inscrições, os pais ou responsáveis pelos alunos devem ficar atentos à “Designação”, que será divulgada no dia 21 de janeiro. Por fim, acontecerá a “Confirmação de Matrícula”, que terá períodos diferentes para Ceim e escolas.

Para os centros de educação infantil a confirmação acontece nos dias 1° e de 4 a 6 de fevereiro. Para as escolas, no período de 22 a 25 de janeiro.

No ato da inscrição, o candidato deverá indicar três opções de Centro de Educação Infantil Municipal ou unidade escolar de preferência, bem como o ano que irá cursar.

A Semed divulgou que a estimativa de vagas passa de 24 mil para escolas e deve ultrapassar 6 mil nos Ceims. Dourados conta com 45 escolas municipais e mais de 37 Ceims (dois recém-inaugurados).

A Secretaria trabalha com alguns critérios para designação. Para o Ceims, serão prioridade de vagas crianças em situação de abandono, de risco social ou que são assistidas por portadores de doenças crônicas, crianças de família de menor renda, filhos de pai e mãe que trabalham e filho de doador de sangue.

Para as unidades escolares, a prioridade será para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, aluno com necessidades educacionais especiais (mediante apresentação de comprovante de Avaliação Técnica e Laudo Médico no ato de matrícula), aluno, pai, mãe ou responsável legal que seja doador de sangue, com a apresentação de cópia dos respectivos comprovantes anexados junto à ficha de inscrição, aluno que tenha irmão estudando na unidade escolar e aluno de menor idade.