No dia 31 de outubro, quarta-feira, acontece a palestra “ Meu preço está certo? Estou tendo lucro? ”, que orienta o empreendedor a calcular o valor do produto ou serviço, levando em consideração fatores como custos, despesas e lucro desejado. O evento é organizado pelo Sebrae Campo Grande.



A capacitação gratuita acontece das 14h30 às 16h30, na sede da instituição ( Av. Mato Grosso, 1661 ) e traz temas como “O que é um bom preço de venda?”; “O que é necessário para gerar lucro?”; “Como calcular o preço? Onde está a dificuldade?”; entre outros.



Serviço: Informações e inscrições pelo Central de Relacionamento do Sebrae 0800 570 0800 ou na Loja Virtual .