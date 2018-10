Para promover intercâmbio MPF e UFMS assinam protocolo

Foi assinado nesta terça-feira (9) pelo Ministério Público Federal (MPF) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) um protocolo de intenções com o objetivo de promover a cooperação e o intercâmbio de conhecimento entre as instituições. Também será oferecido apoio científico e tecnológico para auxiliar na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos

Com a parceria, o MPF poderá contar com a assessoria técnica da UFMS em diferentes áreas de conhecimento e atividades, desde a realização de perícias até demandas e projetos institucionais que envolvam inteligência artificial.

O protocolo entrou em vigor na data da assinatura e terá a vigência de 12 meses, podendo ser renovado enquanto houver interesse dos participantes.