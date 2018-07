Termina nesta terça-feira (31) o prazo para os candidatos, que não foram pré-selecionados na primeira ou na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni), manifestar interesse na lista de espera.

O início das inscrições das bolsas iniciou nesta segunda-feira (30). Os candidatos interessados devem obrigatoriamente confirmar, na página do ProUni, o interesse na bolsa. O resultado será divulgado nesta quinta-feira (2/8).

Importante ressaltar que, para se inscrever no programa, é preciso ter participado do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2017 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do Exame. Também é necessário que a redação não tenha sido zero.