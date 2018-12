Iniciativa contemplará os estudantes com bolsas de estudo integral e parciais no ensino superior

A Fundação Manoel de Barros realiza nesta terça-feira (4), a premiação do 3º Concurso de Redação “Um Passeio com Manoel”, feito com alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual de Campo Grande.

A iniciativa contemplará os estudantes com bolsas de estudo integral e parciais no ensino superior. A cerimônia acontece às 9h, no auditório do bloco 5 da Uniderp.

O concurso contou com a participação de 59 escolas da rede estadual e reuniu 2.780 redações, que foram corrigidas por uma comissão de especialistas. “Os textos foram julgados por um grupo formado por seis professores graduados em Letras, dois representantes da Academia de Letras e dois da Secretaria de Educação do Estado”, explicou o diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques.

Os jurados selecionaram as 40 melhores versões, de 20 escolas, e os finalistas já podem ser consultados no site http://www.fmb.org.br . Os autores das dez melhores redações serão anunciados durante a cerimônia e os três primeiros colocados ganharão bolsas de estudo para o ensino superior, sendo 100% para o 1º lugar, 75% para o 2º e 50% para o 3º.

Para o reitor da Uniderp, apoiar iniciativas como essa é ajudar a transformar vidas sul-mato-grossenses. “A educação abre caminhos, por isso, queremos contribuir com a formação profissional oportunizando o ingresso no ensino superior e aumentando as chances de empregabilidade, o que possibilitará um futuro mais promissor a esses jovens”, esclarece Taner Douglas Alves Bitencourt.

A redação com o tema "A importância da leitura no contexto social”, o concurso “Um Passeio com Manoel” estimulou o desenvolvimento da escrita e o interesse pela leitura, além de auxiliar como treinamento para Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

“Fizemos uma proposta diferente nesta edição, pois o critério foi produzir um texto no mesmo formato pedido na prova do Enem, ou seja, o estilo dissertativo-argumentativo. Além disso, a redação deveria estar conectada ao contexto social e respeitando os direitos humanos”, expôs Marcos. Os estudantes fizeram as redações em suas respectivas escolas, sob a supervisão de um professor, no dia 31 de outubro.