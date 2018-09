A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Dourados está com o processo de seleção de ensino em saúde aberta para mestrado. As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de outubro deste ano.

O processo que faz parte do programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde, está direcionado para a formação de profissionais com visão crítica, ética e reflexiva, capazes de realizar cuidado em saúde no contexto do Sistema Único Sistema (SUS), de forma fundamentada e sistematizada, com visão integral do ser humano, atendendo às peculiaridades regionais.

Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site e fazer o pagamento do boleto bancário, no valor de R$ 300. Serão distribuídas 18 vagas para a cidade universitária de Dourados.