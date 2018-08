O programa “Direitos Humanos pela Valorização da Vida - Por uma Campo Grande Livre do Suicídio” foi lançado nesta segunda-feira (20), pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais e Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos.

A equipe do programa contará com um palestrante, um advogado de direitos violados, um assistente social, um psicólogo e um psicopedagoga, que estarão trabalhando juntos para trazer benefícios aos contemplados, tentando identificar pessoas que necessitam de algum tipo de auxílio.

O prefeito Marquinhos Trad destacou que a metodologia do programa objetiva o acesso as escolas, realizando as palestras de sala em sala, tendo assim um contato mais próximo com os alunos.

“Com o trabalho de toda equipe, nós vamos ganhando a atenção e confiança dos mesmos, para que possam falar abertamente sobre assuntos, que de outro modo não seria possível alcançar. As diretoras estão cientes do assunto e nós vamos ter muito êxito neste trabalho, que é de prevenção e valorização da vida”, disse Marquinhos.

O coordenador Marco Antônio de Morais explicou que o programa é formado por uma equipe multidisciplinar de esclarecimento e prevenção ao suicídio, que tem como objetivo conscientizar sobre os agravos da saúde mental e prevenção ao suicídio.

“É importante falar do tema, pois se trata de um tabu, onde a maioria das pessoas não tem coragem ou oportunidade para falar sobre a sua dor ou seu sofrimento, que na maioria das vezes é ignorado ou mal interpretado”, comenta Marco Antônio.

A superintendente de Gestão e Normas da Semed, Alélis Izabel de Oliveira Gomes, informou que todos os diretores das escolas da Reme e dos Ceinfs estão capacitados.

“Nosso objetivo é unificar ações. Quando a gente de junto com a Subsecretaria de Direitos Humanos, nós formamos forças e levamos para mais pessoas a prevenção contra o suicídio. Os trabalhos de prevenção a vida e contra o suicídio começaram devido a alguns casos encontrados nas escolas. E nossos coordenadores estão trabalhando para detectar os sinais de depressão que causa este problema do suicídio que acontece na sociedade moderna”, frisou Alélis.