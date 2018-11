O projeto Book Truck, do Ministério da Cultura (MinC), irá atender, a partir desta terça-feira (27), 2,7 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme). A biblioteca itinerante irá passar por três escolas até o dia 1º de dezembro e irá atender alunos e comunidade escolar oferecendo mais de 500 livros áudio books e em braile para deficientes visuais.

As três unidades escolares selecionadas para receber o projeto itinerante foram: Professor Vanderlei Rosa de Oliveira, Prof. Licurgo de Oliveira Bastos e Padre Thomaz Ghirardelli. O projeto desenvolvido pela VR Projetos Culturais e Sociais Transformadores que faz parceria com o MinC, utiliza um veículo furgão para promover a cultura e estimular o incentivo à leitura nas cidades por onde passa, contratando músicos locais e outras atrações culturais para ajudar na promoção do hábito da leitura.

O veículo possui ainda uma rampa de acesso para cadeirantes.

“Este evento vem para agregar a uma prática já adotada pela escola, que é a de incentivar a leitura. O que vai chamar a atenção, é que as crianças terão a oportunidade de fazer a leitura em um ambiente diferente, já que os livros estão dispostos em uma van”, disse diretora-adjunta da escola Professor Vanderlei Rosa, Lilian Cristina Brandão.

A diretora complementou que esse tipo de iniciativa ajuda na socialização entre todos. Para ela o espaço promove a interação entre alunos de diversas idades, já que várias turmas irão utilizar no mesmo horário.

Os alunos irão contar com uma sala de leitura climatizada em seu interior, com um acervo de livros para todas as idades. Para o ambiente externo o projeto vai fornecer um espaço de convivência com apresentação de várias atividades culturais.

O book truck conta com um mascote, o Bookinho, um menino especial e também um teatro de fantoches que apresenta temáticas relacionadas ao bullying e a inclusão social.

O projeto já passou por cidades do pais em vários estados beneficiando mais de 52 mil pessoas, entre escolas públicas, asilos e a própria população. As regiões visitadas foram sul, sudeste e centro-oeste.

Confira a programação:

27/11 – Prof. Vanderlei Rosa

28/11 – Prof. Licurgo de Oliveira Bastos

30/11 – Padre Thomaz Ghirardelli