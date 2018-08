40 projetos de pesquisas foram contemplados na terceira fase do edital Universal 06/2017 do governo de Mato Grosso do Sul. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), na última sexta-feira (24), pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do estado (Fundect).

O edital tem por objetivo selecionar e apoiar a execução de projetos de pesquisa e de inovação nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e/ou empresas de Mato Grosso do Sul a fim de fortalecer os grupos de pesquisa e os programas de pós-graduação, contribuindo para o desenvolvimento criativo das estruturas científicas, econômicas, sociais e culturais.

Nesta fase, foram aprovados 40 projetos, o edital pode ser visto a partir da página 40 da edição nº 9.727 do DOE.