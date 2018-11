Devido uma falha no sistema das inscrições do concurso da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SED) na manhã desta sexta-feira (16) o edital que indicava o fim do prazo às 23h59 desta sexta-feira (16) com isso o sistema ficará aberto até o domingo (18).

Com taxas de R$ 81,06 e R$ 135,10, os interessados são orientados a se inscreverem pelo site www.funrio.org.br. No entanto, nesta manhã, a opção de inscrição não estava disponível no endereço eletrônico, mesmo antes do fim do prazo anunciado.

Conforme a assessoria de imprensa da SED, que apurou uma falha na programação do site e explicou que após confirmado o erro, o site deve receber inscrições até o domingo.

O certame com 500 vagas para a SED (Secretaria de Estado de Educação) oferece oportunidades para agente de atividades educacionais e assistente de atividades educacionais nas funções de: Agente de Limpeza (178), Agente de Merenda (168) e Assistente de Atividades Educacionais (154).

Com carga horária de 40h semanais, os selecionados de nível fundamental e médio devem receber remuneração com valor entre R$ 1.067,65 e R$ 1.323,89.